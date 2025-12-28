◇バスケットボール ウインターカップ2025(12月23日〜29日)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は27日、男子の準々決勝、4試合が東京体育館で行われました。インターハイ王者の鳥取城北は北陸学院と対戦。前半で22点のリードを奪うと後半は相手の猛攻に遭い、4点差まで迫られますが65-61で逃げ切りベスト4進出を決めました。昨年王者で2連覇を目指す福岡大附大濠は、高い攻撃力を発揮。3回戦では33得点13リバ