¡ÖÍ­ÇÏµ­Ç°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¡ËÊõÄÍµ­Ç°¤ËÂ³¤¯¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï¡¢Ìµ»ö¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ØÅþÃå¡£¾åäÆ½õ¼ê¤Ï¡ÖÍ¢Á÷¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤­¤¤ÊâÍÍ¤À¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤­¤¬¤¢¤ë»þ¤ÎÃû¸õ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£