2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ­»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê11·î6ÆüÇÛ¿®µ­»ö¤òºÆ·Ç¡£µ­»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë11·î5Æü¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£21Æü¤Î¸ø³«Æü¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿º£ºî¤Ï¡¢Éã¤ò»¦¤·¤¿Å¨¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¦