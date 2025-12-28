¾ÅÆî¤Î¿à»Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈISEKI¤¬¡¢2005Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥­¥Þ¥°¥ì¥ó¡£2008Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ØLIFE¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì»þ¡¢Èà¤é¤Î°áÁõ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¡ÖÈ¾¥Ñ¥ó¤ËÍçÂ­¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥¯¥ì¥¤¡Ë¡Ö¤½¤Î¤³¤í¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢º½ÉÍ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÈ¾¥Ñ¥ó¡¢ÍçÂ­¤¬ËÍ¤é¤ÎÄêÈÖ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À