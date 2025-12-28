大相撲の元小結臥牙丸氏（３８）によるＹｏｕＴｕｂｅ「ガガちゃんねる」に元幕内の天鎧鵬氏（４１）が出演。尾上部屋で兄弟子だった元大関の把瑠都について取り上げた。天鎧鵬氏は「把瑠都関がいたから（鍛えられて）関取に上がったと思ってる。把瑠都関との稽古、１番も勝てないですよ。稽古中に負けた回数をずっと数えてたんですけど、１５０を超えた時にやめたんです。何日もかかりますけど、そのぐらい把瑠都関は力を抜か