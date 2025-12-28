井上尚弥がピカソに判定勝ちボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。試合後には所属ジムの大橋秀行会長がインスタグラムで井上の写真を公開。そこでの“違和感”がまたも話題になった。サウジアラビアでピカ