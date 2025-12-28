後ろから見た計量時のガルシアサウジアラビアの首都リヤドで27日に行われる予定だった、ボクシング前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）とIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）の一戦が前日夜に突然中止となった。権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」の記者がガルシアの様子を明かしている。ガルシアが公開計量後に体調を崩し、寺地の挑戦は幻となった。現地26日の前日計量では寺