ºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ç»Å»ö¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿30Âå½÷À­¡Ê°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¡Ë¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤Ò¤É¤¤ÌÌÀÜ¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À­¤¬¤Þ¤À´Ç¸î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÌÌÀÜ¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À¡£ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉÝ¤½¤¦¤Ê½÷¤ÎÅ¹Ä¹¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤ÎºÇ¸å¤Ë¼ª¤òµ¿¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë¡Ö¡ØÈà»á¤Ï¤¤¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Øº£¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ÆÍî¤Á