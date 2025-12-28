¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤¬»Å»ö¤â¤Ç¤­¤º¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Éô²¼¤Î¶ìÏ«¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£´ØÅìºß½»¤Î50ÂåÃËÀ­¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÈÎÇä¡¦³°¿©¡¿Ç¯¼ý400Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ÎÍ­Ì¾´ë¶È¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¡Ö¥¯¥º¾å»Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ÃËÀ­¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾å»ÊA¤Ï¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Éô²¼¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¹â°µÅª¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤­¡Ë¡ÖÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤Æ