友人の幸せを願って異性を紹介した結果、絶縁にいたることもあるようだ。東京都の30代女性（事務・管理）は8年ほど前、自身の結婚式に出席した大学時代の同期と絶縁した経験があるという。ことの発端は、式後に友人から来た「夫側の友人で紹介してほしい人がいる」という連絡だった。（文：湊真智人）職業で門前払い「サービス業はよく思わなかったらしく…」女性はその友人について、「見た目はぽっちゃりしていて服装なども落ち