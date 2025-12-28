¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó²°ÎÉ¡Ê49¡Ë¤¬27ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÌ©ÃåÈÖÁÈ¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ²­Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²ð¸î¿¦¡¢¥¸¥à·Ð±Ä¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¡È3Â­¤Î¤ï¤é¤¸¡É¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²°ÎÉ¤Ï04Ç¯¤«¤é¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥­¥ã¥é¤Ç¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¶»¤ò¶¯¤¯¤¿¤¿¤¯¥Í¥¿¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈ¯²°·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£14ºÐ¤«¤é¸òºÝ¤··ëº§¤·¤¿ºÊ¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤Î½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°é»ù¤Î¤¿¤áÃÏ¸µ²­