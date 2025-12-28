ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£JFL¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥«¥º¡¢58¡Ë¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¥«¥º¤¬½êÂ°¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤Ï¡¢15°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢JFL»ÄÎ±¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥«¥º¤ÏÍèµ¨¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ¸À¡£Îë¼¯¤¬»ÄÎ±¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Û¤«¡¢´ØÀ¾1Éô¥ê¡¼¥°¡ÖIKOMA FCÆàÎÉ¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö