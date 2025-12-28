圧倒的な手数でピカソを凌駕した井上(C)Getty Images豪快なKO勝利とはいかず、本人からも反省の言葉が漏れた。世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）は、現地時間12月27日にサウジアラビアのリヤドで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に判定勝ち（3-0）。相手に付け入る隙を与えない貫禄の試合内容で、激闘続きだった2025年のラストマッチを白星で飾った。