◇第105回全国高校ラグビー1回戦常翔学園41―29茗渓学園（2025年12月27日花園）記念大会で例年より5校多い56校が参加して開幕し、1回戦10試合が行われた。前回大会4強の常翔学園（大阪第2）は茗渓学園（茨城）を41―29で撃破。No・8山本智輝（2年）が2トライを挙げた。2回戦で大会3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）と対戦する。東海大大阪仰星（大阪第1）は大会歴代3位タイの137得点で坂出第一（香川）に大勝。初出場の慶