25Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÖÂè70²óÍ­ÇÏµ­Ç°¡×¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£ËÜÌ¿¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤À¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÁ°ÁöÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ï8ÏÈ13ÈÖ¤«¤é¥Ï¥Ê¥Ø¡£Æ»Ãæ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤­¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ç6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬0ÉÃ2º¹¡£Èá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Áö¤«¤éµ÷Î¥¤¬500¥á¡¼¥È¥ë±ä¤Ó¤ÆÉñÂæ¤ÏÃæ»³¤Ø¡£ÀÐ¶¶»Õ¤Ï¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Åìµþ¤è¤êÃæ»³¤ÎÊý¤¬¥ì¡¼¥¹