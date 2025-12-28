全国高校サッカー選手権の北海道代表・北海が２７日、１回戦（２９日）の大津（熊本）戦を控え、千葉県内で調整練習を行った。父・慎之助さんがＯＢだったこともあり北海に進学したＭＦ新岡醒茄（せな、３年）は、自身最初で最後の全国選手権へ気合十分。「３年間を振り返ると本当につらいことが圧倒的に多かった。助けてもらったり、この３年生３６人だったからここまで来られたので」とベンチ入りできない仲間の分も奮闘を誓っ