【モデルプレス＝2025/12/28】timeleszによるテレビ朝日初の冠番組『時代超越！タイムレスランキング〜全世代に愛されるNo.1戦国武将は？〜』が、2026年1月5日よる7時〜9時54分に放送されることが決定した。【写真】timelesz新メンバー、候補者時代の貴重な姿◆timelesz、テレ朝初の冠番組決定2月に現在の8人体制となり、グループとしても個人としても“快進撃”が続くtimelesz。その勢いのままに、今回彼らが挑むテーマは…時代を