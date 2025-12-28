º£Æü28Æü¤Î¸áÁ°5»þ30Ê¬¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Çµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼0.1¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢º£µ¨½é¤ÎÅßÆü(ºÇÄãµ¤²¹0¡îÌ¤Ëþ)¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î¤ËÅßÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯(12·î24Æü)°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£µ¨½é¤ÎÅßÆü12·î¤Ë´ÑÂ¬¤Ï2022Ç¯°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤êº£Æü12·î28Æü(Æü)¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸áÁ°5»þ30Ê¬¤Îµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼0.1¡î¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨½é¤ÎÅßÆü(ºÇÄãµ¤²¹0¡îÌ¤Ëþ)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¡¢ÅìµþÅÔ¿´