Æ¨¤²Àë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤ÏÁ°ÆüÍ¢Á÷¤ÇÌµ»ö¤ËÃæ»³Æþ¤ê¡£»³ËÜ½õ¼ê¤Ï¡Ö¥¤¥ì¹þ¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥¤¥Ð¤âÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¥­¥ã¥ê¥¢36Àï¤Î7ºÐ¤Ï·Ð¸³Ë­ÉÙ¡£¡ÖÎÉ¤¤»þ¤â°­¤¤»þ¤âÇÈ¤¬¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾å¡¹¤Î´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£