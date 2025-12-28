¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ÏÌó8»þ´ÖÈ¾¤ÎÍ¢Á÷¤ò½ª¤¨¡¢¸á¸å1»þ37Ê¬¤ËÅþÃå¡£»³ÅÄ½õ¼ê¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤·Í¢Á÷¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥«¥¤¥Ð¤â¿©¤Ù¤ÆÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾õÂÖ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÏÈ¤Ï12ÈÖ¡£¡Ö¥²¡¼¥È¤¬Â®¤¤ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆâÏÈ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ëÎÉ¤¤ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊÏÈ¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£