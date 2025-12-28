¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀïÁá¼Â39¡½14ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ê2025Ç¯12·î27Æü²Ö±à¡ËÁá¼Â¤¬5Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ8¶¯¤ÎÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¤ò¤ï¤º¤«2¥È¥é¥¤¤ËÍÞ¤¨¡¢SHÇßÂôÍ·µ±¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Ç¥­¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥È¥é¥¤¤ò2ËÜ·è¤á¤ë¤Ê¤É¹¶·âÎÏ¤âÈ¯´ø¡£¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿FB²ÏÂ¼ÏÂ¼ù¼ç¾­¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï1Ç¯»þ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö²Ö±à¤Ç½é¤á¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¾¡Íø¤Ê¤É¤ÎÌÜÉ¸¤È¤ÏÊÌ