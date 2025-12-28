¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ï2ÀïÏ¢Â³¤Î´ØÅì±óÀ¬¡£´·¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÇÏ±¿¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¡¢ÇÏË¼¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈµÈÅÄ°ì½õ¼ê¡£°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS6Ãå¸å¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤ÈÇÙ½Ð·ì¤Î±Æ¶Á¤Ç³®ÀûÌç¾Þ¤ò²óÈò¡£µ¢¹ñ½éÀï¤ÎÁ°Áö¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ï8Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡ÖÁ°Áö¤è¤ê¤Ï¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£