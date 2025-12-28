ロッテの新外国人サム・ロング投手が球団を通じて日本のファンにメッセージを寄せた。1メートル85、83キロの左腕で、メジャー通算5シーズンで162試合に登板し、8勝11敗4セーブ13ホールド、防御率4・65。今季はロイヤルズでプレーした。すでに来シーズンに向けて筋力、コンディショニング、可動域の向上、投球練習などトレーニングに取り組んでおり、「日本に万全の状態で到着し、チームに貢献できるよう準備しています」と強調