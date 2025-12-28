◇第105回全国高校ラグビー1回戦中部大春日丘69―3岐阜聖徳学園（2025年12月27日花園）中部大春日丘が隣県対決を制し初戦を突破した。攻守に輝きを放ったのは飛び級でU20日本代表入りしたSH荒木。1年生WTB秋本のハットトリックも引き出し、自身も後半8分の交代までに2トライを挙げるなど躍動した。U20では5月にニュージーランド学生代表戦で14点ビハインドの後半19分から出場し、52―45という激戦での逆転勝利に貢献した