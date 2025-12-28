◇第105回全国高校ラグビー1回戦大分東明73―0若狭東（2025年12月27日花園）記念大会で例年より5校多い56校が参加して開幕した。1回戦10試合が行われ、前回大会8強の大分東明は若狭東（福井）に73―0で快勝。ゲームキャプテンを務めたWTB安藤佑真（3年）がゴールキックを9本連続で決める活躍を見せ、病気療養中のチームメートに勝利を届けた。筑紫（福岡第2）、鹿児島実も初戦突破した。グラウンドに立てなかった仲間の