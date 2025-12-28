◆プレミアリーグ第１８節アーセナル２−１ブライトン（１２月２７日、英国・ロンドン・エミレーツ・スタジアム）２０２５年１２月２７日、英国ではプレミアリーグ第１８節が前日に引き続き７試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）所属のブライトンはアウェイでアーセナルと対戦。三笘はこの試合、体調不良で欠場した。右サイドにグルダ、左サイドはゴメスが先発。本来なら右にミンテ、左に三笘が入るところだが、ブライトン