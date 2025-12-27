Stellantisジャパン株式会社は、ジープの本格オフローダーWranglerの限定車「Jeep® Wrangler Snow Trace」を、2026年1月10日（土）より全国のジープ正規ディーラーにて150台限定で発売する。 同モデルは、Wrangler Unlimited Saharaをベースに、日本オリジナルモデルとして開発され、スノーアクティビティから着想を得た専用デカールや2通りの表情を楽しめる2-Wayホ