井上と打ち合う場面もあったピカソ(C)Getty Imagesやはり怪物の牙城は崩せなかった。現地時間12月27日、サウジアラビアのリヤドで行われた世界スーパーバンタム級統一タイトルマッチ（12回戦）で、絶対王者の井上尚弥（大橋）に挑んだWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）は、3-0の判定負け。L字ガードも披露するなど堅実なパフォーマンスを展開した“モンスター”を前に成す術はなかった。【動画】これぞ偉才の打ち合い