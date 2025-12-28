◆りそなＢ２リーグ第１５節静岡８８―７６福岡（２７日、照葉積水ハウスアリーナ）ベルテックス静岡が福岡との第１戦を８８―７６で勝利し、今季初の３連勝を飾った。第１クオーター（Ｑ）に１０点のリードを奪うと、第２Ｑ以降も安定した試合運びを見せて、今季最多タイの８８点を挙げて逃げ切り勝ちした。１１連敗中の苦しんだ姿はなかった。１１月１日の熊本戦以来、１７試合ぶりに８０点台をマークして完勝だ。チーム最