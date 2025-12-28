¢¡¤ê¤½¤Ê£Â£±¥ê¡¼¥°Âè£±£·ÀáËÌ³¤Æ»£¹£¶¡½£¶£²µþÅÔ¡Ê£²£·Æü¡¢ËÌ³¤¤­¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë£Â£±ÅìÃÏ¶è£³°Ì¤Î¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤¬£¹£¶¡½£¶£²¤Èº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£³£´ÅÀº¹¤ÇµþÅÔ¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÏÇËÃÝ¤Î£±£°Ï¢¾¡¡££²£·»î¹çÌÜ¤ÇÁá¤¯¤âºòµ¨¤Î¾¡Íø¿ô£²£±¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥È¡¼¥¹¥Æ¥ó¡¦¥í¥¤¥Ö¥ë£È£Ã¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡ÖµþÅÔ¤¬¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»îÅê¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥¿¡¼¿Ø¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÄã¤¤³ÎÎ¨¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡×