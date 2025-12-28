ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチに臨む予定だった元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝は、王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の前日計量後に体調を崩したため試合が中止となった。急転直下の事態で日本勢史上８人目となる３階級制覇は霧散。世界３団体統一同級王者“バム”ことジェシー・ロドリゲス（２５）＝米国＝との４団体統一戦のチャンスも遠のき、２７日に現地で取材に応