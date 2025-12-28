日本ハム・達孝太投手（２１）が２７日、運動好きな子どもたちのための“夢プラン”を披露。将来的にキャッチボールができる公園を自身が手がける構想を明かした。今月は２年連続の米国自主トレを実施。最先端のトレーニングだけでなく、普段の環境にも感銘を受けた。「公園に行っても、みんなフットボールを投げたり、子どもがキャッチボールをしている。やっぱり子どもたちが伸び伸びしているのはアメリカだなと」。ボール使