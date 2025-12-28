「スピードスケート・全日本選手権」（２７日、長野市エムウェーブ）女子１０００メートルで２位の吉田雪乃（２２）＝寿広＝が１分１４秒６６で日本連盟の派遣標準記録の最高位「ＳＳ」を上回り、５００メートルに続いて五輪代表を確実にした。既に代表を決めている高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１４秒５３で２連覇。男子１５００メートルは野々村太陽（博慈会）が１分４５秒２６の大会新記録で初優勝し、ＳＳに次ぐ