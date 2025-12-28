ÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬ô¥¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÅð¤à¼Ô¤Ï¡×¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£ºî¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤ÎÊÒ²¬¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î±éµ»¤È¤Ï¡Ö£±£¸£°ÅÙ°ã¤¦¡×¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¼ýÏ¿¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯À¼Í¥½éÄ©Àï¤ÎÅÄËÒ¤½¤é¡Ê£±£¹¡Ë¤È¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¤»¤ê¤Õ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢ÊÒ²¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤¤¤¯¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê