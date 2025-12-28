関取復帰を目指す元幕内の幕下炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が２７日、都内で取材に応じた。元横綱白鵬の白鵬翔さんが師匠を務めた宮城野部屋出身力士で、唯一しこ名が継続され「このしこ名に恥じないよう、誇りを持って、大切にしていきたい」と語った。旧宮城野部屋力士では、幕内伯桜鵬が伯乃富士、幕下の聖白鵬が寿乃富士に変わるなど、９人中８人の「鵬」の文字が消え、「富士」がついた。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士