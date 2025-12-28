2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¤Î°ìÀï¤Ï¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¥¢¥¹¥ß¥ë¡Ê²´¡áËÜÅÄ¡¢Éã¥À¥Î¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤¬2ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£ÃÄÌî¤Ï¡ÖÁ°²ó¤«¤éÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÎÉ²½ÅÓ¾å¡£¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æ°¤­¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£ËÜÅÄ»Õ¤â¡ÖÁö¤êÊý¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¼ó¤ò»È¤Ã¤ÆÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ÎÂç¤­¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£