ºå¿À6R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï2ÈÖ¼ê¤«¤é4³ÑÀèÆ¬¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¡¼¥ë¡Ê²´¡áÉð¹¬¡¢Éã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥é¥ª¡Ë¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§¡¼¥ë¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¤¬º¹¤·ÊÖ¤·¤Æ½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÂ®¤¯¤Æ2ÈÖ¼ê¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¨¤¿¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤À¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤ß¡×¤È¾­ÍèÀ­¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£