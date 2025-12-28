27Æü¸á¸å9»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¿å¸Í»ÔÃæ±û2ÃúÌÜ¤Î¿å¸ÍÂè°ì¥Û¥Æ¥ë¿·´Û¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¶á¤¯¤Î·ÏÎó¥Û¥Æ¥ë½¾¶È°÷¤¬119ÈÖ¤·¤¿¡£¿å¸Í½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ°µ¤·¤¿¤¬¡¢Å´¹ü2³¬·ú¤Æ¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¡£¾Æ¤±À×¤«¤é½÷À­1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½ÉÇñµÒ10¿Í¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À­½¾¶È°÷¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤È½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¸½¾ì¤ÏJR¿å¸Í±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤ËÌó650¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ëµÒ¼¼¿ô16¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£