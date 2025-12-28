Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Î»ÍÀî¾Ê¤Ë¤¢¤ëÀ¾¾»±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇËÌµþ»þ´Ö12·î27Æü¸áÁ°0»þ7Ê¬¡¢±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¡ÖÄ¹À¬3¹æB¡×¤ò»È¤Ã¤¿µ¤¾Ý±ÒÀ±¡ÖÉ÷±À4¹æ03¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉ÷±À4¹æ03¡×¤Ï½çÄ´¤ËÍ½Äê¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÄ¹À¬¥·¥ê¡¼¥º±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤Î621²óÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë