Ê¡²¬¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Æ£Ç¡¢ËÜ¼Ò¡¦Ê¡²¬»Ô¡Ë¤¬¡¢°û¿©¤äÎ®ÄÌ¤Ê¤É¤ÎÄó·ÈÀèÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÂç£²£°¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¸Ä¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏÊý¶ä¹Ô¤¬°Û¶È¼ï¤È¤ÎÄó·È¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Àè¹Ô¤¹¤ë¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ë¸ÜµÒ¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢´Ô¸µÎ¨¤Ï¥á¥¬¤ÈÊÂ¤Ö¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï»±²¼¤ÎÊ¡²¬¡¢½½È¬¿ÆÏÂ¡¢·§