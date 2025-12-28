中日から戦力外通告を受けていた駿太外野手（32）が、今季限りでの現役引退を決断したことが27日、分かった。本紙取材に対して「野球選手としての現役生活に一区切りをつけることにしました」と複雑な胸中を明かした。前橋商（群馬）から10年ドラフト1位でオリックスに入団。当時の岡田監督から評価され、開幕スタメンを勝ち取った。NPBの高卒新人外野手の開幕スタメンは、59年張本勲（東映）以来52年ぶりだった。22年7月に中