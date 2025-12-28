電動キックスケーターの悪質運転が相次ぐことを受け、警察が摘発した違反車両の情報をシェアサービス最大手「Ｌｕｕｐ（ループ）」（東京）に提供する取り組みが始まった。運転者を特定し、違反に応じて利用を制限する狙いだが、特に深刻な飲酒運転への効果は不透明で、警察は夜間帯の運用停止を含めた実効的な対策を求めている。（村上喬亮）「１６歳以上は運転免許なし」で利用広がる電動キックスケーターは、２０２３年７月