¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Á¡õ£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ç¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£±£°°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡á¥á¥­¥·¥³¡Ë¤È¤Î£±£²²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£ÀïÁ°¤ÏÃæÃ«¤¬°µ¾¡¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸£²¿Í¤¬£²ÅÀº¹¤È¤¹¤ë?¿É¾¡?¤À¤Ã¤¿¡£¸µ£×£Â£Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤ÎÆâ»³¹â»Ö»á¤¬¼«¿È¤Î