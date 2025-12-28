ＭＬＢ東の名門球団・ヤンキースが２００９年を最後にワールドシリーズ優勝から遠ざかり、辛酸をなめ続けている。今年はブルージェイズとの地区シリーズに１勝３敗で敗れて終戦。しかも４試合で３４失点を喫するなど、投打に振るわない内容だった。一方、ワールドシリーズは西の名門・ドジャースに２年連続で優勝をさらわれ、昨年は直接対決で敗れ去った。しかも３連覇達成となれば、ヤンキースが１９９８年から２０００年まで