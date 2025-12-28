カシメロが5回TKO勝ちボクシングの元世界3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（フィリピン）が27日、愛知県国際展示場で開催された「SAIKO × LUSH vol.4 in JAPAN」のフェザー級8回戦で元日本ユーススーパーバンタム級王者の溝越斗夢（LUSH）に5回TKO勝ちを収めた。リングインタビューでは元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）との対戦を熱望した。5回、カシメロは豪快な左右のフックでダウンを奪取。溝越は立ち上が