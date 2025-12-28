巨人の門脇誠内野手（２４）が２７日、来季は「ガツガツ」と「情熱の赤」でレギュラーを再奪取すると誓った。都内の創価高野球部グラウンドで子どもたち約２０人と野球で交流。背番号５は、自己最少の８１試合出場に終わった今季の悔しさをぶつける、と熱い思いを口にした。また、創価大の後輩で阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）と１軍のグラウンドで“再会”を目指すことも誓った。門脇は、寒さにも負けず燃えてい