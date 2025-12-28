楽天・三木肇監督（４８）が、今季規定投球回数に到達した投手が１人もいなかった先発陣に向けて奮起を促した。優勝したソフトバンクは４人が規定投球回数に到達。しかしチームで今季１番多く投げたのは藤井聖投手（２９）の１０９回２／３だった。指揮官は「そういう結果になっているのは僕が全部悪いんだけど、寂しいな」。先発ローテーション入りを期待する荘司康誠投手（２５）や古謝樹投手（２４）に、来季こそ長いイニング