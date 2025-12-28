¡þ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ·ôÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2025Ç¯12·î27ÆüÄ¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢´û¤ËÂåÉ½¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬14ÉÃ53¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¸ÞÎØÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï28Æü¤ÎÁ´¶¥µ»½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¹âÌÚ¤ËËþÂ­´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤ÎµÈÅÄ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¿¥¤¥à¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢ËþÂ­¤¤¤¯¥ì¡¼