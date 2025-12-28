¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äWBCÆ±µé2°Ì ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(¥á¥­¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¼«¿È½é¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤ËÎ×¤ó¤ÀÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥­¥·¥³¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÇ¯´Ö4ÅÙ¤Î4ÃÄÂÎ²¦