◇スピードスケートミラノ・コルティナ五輪代表選考会券全日本選手権第2日（2025年12月27日長野市エムウェーブ）女子1000メートルでは、吉田雪乃（22＝寿広）が1分14秒66で日本連盟の派遣標準記録の最高位SS（1分14秒67）を上回り、500メートルと2種目での五輪代表を確実にした。既に代表権を得ている高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が1分14秒53で2連覇を達成。男子1500メートルでは野々村太陽（24＝博慈会）が1分45秒26